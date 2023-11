เปิดภาพจากอวกาศ ‘แสงสีเขียว’ ทะเลไทย ที่นักบินอวกาศนาซายังสงสัย

เปิดภาพจากอวกาศ ‘แสงสีเขียว’ ทะเลไทย ที่นักบินอวกาศยังสงสัย

หลังจากที่ โลกออนไลน์ ได้เผยแพร่ภาพตื่นตาจากแสงสีเขียวที่เกิดบริเวณเขาพะเนินทุ่ง พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.เพชรบุรี เทียบกับปรากฏการณ์แสงเหนือ ขณะที่หลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า น่าจะเป็นแสงจากเรือไดหมึก

ทั้งนี้ นายวิมุติ วสะหลาย ฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า แสงสีเขียวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นแสงที่เกิดจากเรือไดหมึกจากทะเลอ่าวไทยสะท้อนกับก้อนเมฆ ในอ่าวไทยนั้นมีเรือไดหมึกจำนวนมาก

และว่า “ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนบนโลกเราจะตื่นเต้นกับแสงสีเขียวที่คิดว่าเป็นแสงเหนือ เพราะก่อนหน้านี้ มนุษย์อวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศนอกโลกเองก็เคยตกใจกับแสงสีเขียวจากเรือไดหมึกในอ่าวไทย จนถึงขั้นถ่ายภาพส่งไปวิเคราะห์ยังนาซามาแล้วว่า มันคือแสงอะไร โดยเมื่อสถานีอวกาศโคจรผ่านพื้นที่ที่มองเห็นทะเลอ่าวไทย ที่ชาวประมงใช้ไฟสีเขียวล่อหมึกให้มาติดกับ เป็นแสงสีเขียวที่มีขนาดกว้างใหญ่มาก สร้างความประหลาดใจแก่มนุษย์อวกาศอย่างมาก เพราะพวกเขาวิเคราะห์ไม่ได้ว่า มันคือแสงอะไรจากโลก จึงถ่ายภาพส่งไปให้ทางต้นสังกัดคือ นาซา หาคำตอบ จนในที่สุดถึงได้รู้ว่ามันคือแสงไฟจากเรือไดหมึกในประเทศไทยนั่นเอง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพถ่ายดังกล่าวของนาซานั้น ไม่ได้มีเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2014 นักบินอากาศชาวอเมริกัน Reid Wiseman ที่ประจำอยู่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ได้โพสต์ภาพลงในเอ็กซ์ว่า “กรุงเทพฯเป็นเมืองที่สว่าง ส่วนแสงสีเขียวนอกกรุงเทพฯนั้น โนไอเดีย” ซึ่ง คริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทยในขณะนั้น ก็ได้โพสต์ตอบว่า “คนกรุงเทพฯทั้งหลาย มีไอเดียไหม”

#Bangkok is the bright city. The green lights outside the city? No idea… pic.twitter.com/TDzyin3hK7

— Reid Wiseman (@astro_reid) August 18, 2014