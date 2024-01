‘ปภ.’ ต้อนรับคณะนักศึกษา PPSC จากฟิลิปปินส์ ดูงานจัดการสาธารณภัยของไทย

วันที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 5 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.​ มอบหมายให้ นางสาวดวงนภา อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Merlyn L. Ogena ตำแหน่ง Master in Crisis and Disaster Risk Management (MCDRM ) หัวหน้าคณะศึกษาดูงานพร้อมนักศึกษาจาก Philippine Public Safety College: PPSC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงเฉพาะทาง อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของ Department of the Interior and Local Government : DilG มีภารกิจหลักในการพัฒนาความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศของบุคคลากรจากสำนักป้องกันอัคคีภัย (Bureau of Fire Protection: BEF)

โดย PPSC ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสาธารณภัยและรับฟังบรรยายในประเด็นการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติและการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศ รวมถึง ปภ. ได้นำเสนอแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Disaster Risk Management Cycle) ครอบคลุมการดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงสาธารณภัย การเผชิญเหตุ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เยี่ยมชมกองบัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางการจัดการภัยพิบัติระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ