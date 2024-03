‘ทวี’ควง ‘บิ๊กหลวง’เยือนออสเตรีย ศึกษาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยาเสพติด ลั่นปราบผู้มีอิทธิพล-ยาให้หมด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. เดินทางเยือนสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High-Level Segment) ในห้วงการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotics Drug: CND) สมัยที่ 67 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา และคณะ ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องปฏิบัติการและการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory and Scientific Services: LSS) ของ UNODC ประจำกรุงเวียนนา โดยมี ดร.จัสติส เท็ตเทย์ (Dr. Justice Tettey) หัวหน้าฝ่ายบริหารการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และยาเสพติด ของ UNODC และคณะ เนื้อหาการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของงานด้านการวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์ยาเสพติดซึ่งช่วยให้สามารถระบุชนิดยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่

พ.ต.อ.ทวี กล่าวเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมทดลองเครื่องตรวจหาสารเสพติด เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารเท็จ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ UNODC ได้ชื่นชมการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ส. และยินดีที่จะร่วมมือกันต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการส่งตัวอย่างยาเสพติดของไทยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยาเสพติดของสหประชาชาติ เป็นต้น

พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการติดตั้งนิทรรศการ “การพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากพื้นถิ่นสู่สากล ช่วยพื้นที่สูง ช่วยประเทศ ช่วยโลก” (Thailand’s Alternative Development towards Sustainable Development Goals: From Local to Global. Help the Highlands, Help the Country, Help the World) ซึ่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยต่อพัฒนาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ช่วยให้ประเทศไทยหลุดจากรายชื่อประเทศผู้ผลิตฝิ่น และยกระดับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหายาเสพติดต่อไป