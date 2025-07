MRT แจ้งสายสีน้ำเงิน อาณัติสัญญาณขัดข้อง บางสถานีเดินรถล่าช้า ทำผู้โดยสารแน่นสถานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้ข่าวรายงานว่า เพจ “BEM Bangkok Expressway and Metro” โพสต์ข้อความระบุว่า

15/07/68 17.33

MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุ อาณัติสัญญาณขัดข้อง ระหว่างสถานีคลองเตยถึงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปลายทางสถานีท่าพระ ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ

Due to MRT Blue Line Train services are disrupted between

Khlong Toei Station and Queen Sirikit National Convention Center Station heading to Tha Phra Station, Passenger may experience delays of up to 10 mins. Please kindly anticipate additional traveling time. We apologize for any inconvenience.