นักศึกษามช. คว้า 2 เหรียญทอง บนเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ ‘Japan Design Idea & Invention Expo 2025’

นักศึกษา มช. คว้า 2 เหรียญทอง บนเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น ‘Japan Design Idea & Invention Expo 2025’ ชูเทคโนโลยีวิเคราะห์การทรงตัว-ปกป้องผิวผู้ชายจากแสงแดด

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ งาน Japan Design Idea & Invention Expo 2025 (JDIE) ซึ่งจัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับสมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่รวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากนวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงร่วมกับองค์กรนานาชาติ จะมีการตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านการออกแบบ, นวัตกรรม, และเทคโนโลยี

โดย นักวิจัยและนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คณะ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล Gold Medal Award จากงาน Japan Design Idea & Invention Expo 2025 (JDIE) ณ Bellesalle Haneda Airport ประเทศญี่ปุ่น จาก 2 ผลงานนวัตกรรมวิเคราะห์การทรงตัว “BalanceSync+” และผลิตภัณฑ์ “เจนิสทิอินผสมบาคูคิออลและวิตามิน (เจนพลัส) สำหรับผิวผู้ชาย รูปแบบทาภายนอก” (Topical Genistein Plus Bakuchiol and Vitamins (GEN+) Product for Male Skin)” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก

ผลงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ ประกอบด้วย 2 ผลงานที่คว้า Gold Medal Award คือ นวัตกรรมวิเคราะห์การทรงตัว “BalanceSync+” นวัตกรรมที่พัฒนาระบบวิเคราะห์การทรงตัวและการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ มีเป้าหมายเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มและเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟูผู้ป่วย ผ่านการเก็บข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในคลินิกกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในงานเดียวกันนี้ยังได้รับรางวัล NRCT Special Award for the Excellent Invention จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ BalanceSync+ เป็นนวัตกรรมจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางสาวนิชานันต์ เก่งเดชา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด พร้อมด้วย นางสาวรัฐภรณ์ บุญเชียง, นายวิรัช เดชะคุณ และนายพีรณัฐ เงินอินต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนอีกหนึ่งผลงานที่คว้ารางวัล คือ ผลิตภัณฑ์เจนิสทิอินผสมบาคูคิออลและวิตามิน (เจนพลัส) สำหรับผิวผู้ชาย รูปแบบทาภายนอก (Topical Genistein Plus Bakuchiol and Vitamins (GEN+) Product for Male Skin) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลผิวของผู้ชายโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการต่อต้านการเสื่อมสภาพของผิวจากแสงแดดและความหมองคล้ำของผิว จากการศึกษาทางคลินิกในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสาน Genistein, Bakuchiol และวิตามิน เพื่อปรับสีผิวให้กระจ่างใส สม่ำเสมอ และลดจุดด่างดำ ใช้แล้วปลอดภัยและไม่มีอาการข้างเคียง GEN+ ช่วยเสริมสร้างผิวพรรณของผู้ชายให้ดูดีขึ้นและตอบโจทย์ปัญหาการเสื่อมสภาพของผิวเฉพาะตัว ลองสัมผัสผิวที่แข็งแรงและกระจ่างใสด้วย GEN+ ผลงานนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดย รศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง, รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ และ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร จากศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (ศูนย์ CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับการเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ