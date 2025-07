อรรถกร รุดลงพื้นที่อ.ต.ก. ติดตามเหตุบุกยิงกลางตลาด เสียชีวิต 6 ราย

อรรถกร รุดลงพื้นที่ ตลาด อ.ต.ก.ติดตามเหตุบุกยิงกลางตลาด เสียชีวิต 6 ราย

เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 28 กรกฎาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเหตุคนร้ายบุกใช้อาวุธปืนยิงภายในบริเวณตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน้อย 3 รายว่า ในฐานะที่กำกับดูแลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และขณะนี้กำลังเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์

ขณะที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งในเวลา 13.35 น. ว่า เนื่องจากเกิดเหตุไม่ปลอดภัยบริเวณด้านนอกสถานีกำแพงเพชร รถไฟฟ้า MRT จะไม่จอดให้บริการที่สถานีกำแพงเพชร ผู้โดยสารสามารถใช้บริการสถานี MRT ที่อยู่ข้างเคียง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขออภัยในความไม่สะดวก

28/07/25 13.35

Due to some situation out of Kamphangphet station. MRT train will not stop at Kamphangpet Station. Please kindly anticipate additional traveling time and modify travel plans to other MRT Stations nearby. We apologize for any inconvenience.

ต่อมาเวลา 13.50 น. BEM แจ้งว่า ขณะนี้รถไฟฟ้า MRT สถานีกำแพงเพชร เปิดให้บริการเดินรถปกติแล้ว