ระทึก ไฟไหม้โรงงาน บริษัทในเพชรบุรี เพลิงโหม-ควันดำลอยคลุ้ง จนท.ระดมรถน้ำ เร่งดับไฟ
เมื่อเวลา 07.36 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้โรงงาน ภายในบริษัทแห่งหนึ่ง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบควันดำพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก ไฟกำลังลุกไหม้ภายในโรงงานอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิง และอาสาสมัครกู้ภัยฯ ในพื้นที่ เร่งระดมกำลังกันเข้าทำการควบคุมเพลิง
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
ที่มา ข่าวสด