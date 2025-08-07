พงศ์กวิน สั่งตรวจโรงงานชลบุรี พบแรงงานผิดกม. ‘จีน-เมียนมา’ 33 ราย รวบนายจ้าง 1 ราย!

พงศ์กวิน สั่งลุยตรวจแรงงานจีน-เมียนมา พบผิดกฎหมาย 33 ราย เร่งตั้งคณะกรรมการคุมเข้ม
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังได้รับรายงานด่วน จากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่า มีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติก ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาจำนวนมากที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ได้สั่งการตรงถึงอธิบดีกรมการจัดหางานให้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ทันที และกำชับให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ นายพงศ์กวินยังสั่งการเร่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง สภาพการจ้าง การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย” เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป้าหมายคือป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายให้สิ้นซาก
“จะไม่มีการปล่อยปละละเลยต่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานไทย จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด” นายพงศ์กวินกล่าว
ด้าน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ภายใต้คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดชลบุรี กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมาย หลังรับข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และได้รับข้อมูลยืนยันว่ามีแรงงานต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย
“ผลการตรวจสอบ พบแรงงานต่างชาติรวม 33 คน แบ่งเป็นสัญชาติจีน 5 คน และเมียนมา 28 คน โดยมี 5 คนทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และอีก 28 คนไม่แจ้งต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้างและลักษณะงานตามเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังพบนายจ้าง 1 ราย กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงดำเนินคดีทันที” นายสมชายกล่าว
นายสมชายกล่าวอีกว่า ตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกปรับ 5,000-50,000 บาท ผลักดันออกนอกประเทศ และห้ามขอใบอนุญาตใหม่เป็นเวลา 2 ปี ส่วนสถานประกอบการที่รับแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคน หากทำผิดซ้ำ อาจจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000-200,000 บาทต่อคน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี
กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแส ให้แจ้งได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร 0-2354-1729 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694