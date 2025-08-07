ด่วน! อัยการ ยื่นฟ้อง เปรมชัย กับพวก รวม 23 ราย คดีตึก สตง.ถล่ม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวให้กับพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวม 23 ราย
ในฐานความผิดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ร่วมกันปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 227, 238, 264 และ 268 นั้น
เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญและมีเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 จึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาคดี โดยพนักงานอัยการพิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 23 ราย ในฐานความผิดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ
โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา และสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ในฐานความผิดร่วมกันปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 227, 238, 264 และ 268 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ประกอบด้วย
- ผู้ต้องหาที่ 1 บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จำกัด
- ผู้ต้องหาที่ 2 นายสุชาติ ชุติปภากร
- ผู้ต้องหาที่ 3 นายพิมล เจริญยิ่ง
- ผู้ต้องหาที่ 4 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายธีระ วรรธนะทรัพย์ และนายเซ็น เยา ฮุย (CHEN YAO HUI)
- ผู้ต้องหาที่ 5 นายธีระ วรรธนะทรัพย์
- ผู้ต้องหาที่ 6 นายสุพล อัครอารีสุข
- ผู้ต้องหาที่ 7 นายชัยณรงค์ เสียงไพรพันธ์
- ผู้ต้องหาที่ 8 นายอภิชาติ รักษา
- ผู้ต้องหาที่ 9 บริษัท พี เอ็น ซิงค์โครไนซ์ จำกัด โดยนายปฏิวัติ ศิริไทย
- ผู้ต้องหาที่ 10 นายปฏิวัติ ศิริไทย
- ผู้ต้องหาที่ 11 บริษัท เคพี คอนซัลแทนส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก ผู้ต้องหาที่ 12 นายกฤตภัฏ ปล่องกระโทก
- ผู้ต้องหาที่ 13 บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด โดยนายพลเดช เทิดพิทักษ์วานิช และนางประณีต แสงอลังการ (ขณะเกิดเหตุ)
- ผู้ต้องหาที่ 14 นายพลเดช เทิดพิทักษ์วานิช
- ผู้ต้องหาที่ 15 นายสมชาย เย็นทรัพย์
- ผู้ต้องหาที่ 16 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเปรมชัย กรรณสูตร และนางนิจพร จรณะจิตต์ (ขณะเกิดเหตุ)
- ผู้ต้องหาที่ 17 นายเปรมชัย กรรณสูตร
- ผู้ต้องหาที่ 18 บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายชวนหลิง จาง
- ผู้ต้องหาที่ 19 นายชวนหลิง จาง
- ผู้ต้องหาที่ 20 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา
- ผู้ต้องหาที่ 21 นายอนุวัฒน คันษร
- ผู้ต้องหาที่ 22 นายธิปัตย์ รัตนวงษา
- ผู้ต้องหาที่ 23 นายวิศาล จุลพัลลภ
ทั้งนี้ พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 23 รายต่อศาลอาญาในวันนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ 2201/2568 ของศาลอาญา
