บช.ก. เร่งสอบเงินบริจาค หมอบี แฉพระวัดพระบาทน้ำพุ ร่ำรวยผิดปกติ
กรณีหมอดูชื่อดังที่ถูกกล่าวหาว่า เปิดบัญชีในนามของวัดดัง แต่กลับนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือส่งเงินให้วัดไม่ครบทั้งหมด ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า วันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนกองปราบฯ ตรวจสอบข้อร้องเรียนคดีดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบ หรือเป็นการแจ้งความให้ดำเนินคดี ส่วนกระแสข่าวที่ว่าหมอบีออกจากโรงพยาบาล และอาจเดินทางมาให้ปากคำนั้นตนยังไม่ทราบ
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า คดีของหมอบีนั้นมีความคืบหน้าไปมาก โดยมีการเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งฝั่งของผู้ร้อง และผู้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคไปแล้ว 10 ปากแล้ว โดยคดีนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.จะเป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนอีก 1 คดีคือการตรวจสอบคือการทุจริตเงินบริจาคให้กับวัดฯ นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะกรณีกระแสข่าวที่ว่า พบพฤติการณ์การใช้นอมินีเข้าไปกว้านซื้อที่ดิน และสนามกีฬาในจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการใช้ชื่อของมูลนิธิเข้าไปดำเนินการ เรื่องนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด ทราบอีกว่าที่ผ่านมามีผู้โทรศัพท์แจ้งเบาะแสเข้ามา โดยอ้างว่ามีญาติของพระรูปหนึ่งในวัด มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ แต่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินต่างๆ ได้มาจากไหน ครั้งนั้นทางตำรวจ บก.ปปป.มีการรับฟังข้อมูลเอาไว้ แต่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากช่วงนั้นบก.ปปป.ทำคดีพระชั้นผู้ใหญ่หลายสิบรูป ร่วมทั้งคดีทุจริตของข้าราชการอีกหลายคดี แต่เมื่อมีรายละเอียดต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางผู้บังคับบัญชาจึงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว