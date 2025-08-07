คุมตัว มหาทิวากร บินมาดำเนินคดี บิ๊กเต่า ลงพื้นที่ วัดใหญ่จอมปราสาท พบโอนเปย์สีกากอล์ฟ 7 ล้าน

หิ้ว มหาวิทากร บินมาดำเนินคดี บิ๊กเต่า ลงพื้นที่ วัดใหญ่จอมปราสาท พบโอนเปย์สีกากอล์ฟ 7 ล้าน
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 07 สิงหาคม พล.ต.ท.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทนผู้บังคับการฯ พร้อมด้วย นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท., พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท., นางสาวอรณิช สุขบาล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 นางสาวสวาท แซ่ตัน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นายคนึง ทองเที่ยง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะ ได้เดินทางมาที่วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร เพื่อเข้าพบกับพระครูสาครสุตกิจ เจ้าคณะตำบลท่าฉลอม เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์ และ พระมหาอรุณ รัตนปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท
ด้านของ พล.ต.ท.จรูญเกียรติได้เดินดูสภาพโดยรวมของวัดใหญ่จอมปราสาท ทั้งโบสถ์เก่าที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน เข้ากราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์หลังใหม่ และดูจุดที่มีการจอดเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้มาเช่าที่จอดเรือบริเวณหน้าวัดใหญ่จอมปราสาทเพื่อทำการซ่อมแซมแล้ว มีการจ่ายค่าเช่าที่จอดเรือเข้าบัญชีอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทโดยตรง
พล.ต.ท.จรูญเกียรติชี้แจงถึงวัตถุประสงค์หลักของการเข้ามาที่วัดใหญ่จอมปราสาทในวันนี้ว่า จากการบูรณาการทุกหน่วยงานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดการปัญหาเกี่ยวกับวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันทำให้วัดมีความขาวสะอาดอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องเงินและเรื่องพระวินัย ซึ่งในส่วนของวัดใหญ่จอมปราสาทนั้น วันนี้ก็มีการจับกุมนายทิวากร ดีไพร หรือมหาทิวากร อดีตเจ้าอาวาสวัดฯ ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหลานชายคนขับรถที่บ้านพัก
ดังนั้นเราจึงอยากมาที่วัดเพราะรู้ว่ามีบัญชีของอดีตเจ้าอาวาสวัด ที่โอนเงินไปให้สีกาจำนวนมากจะด้วยความหลงใหลหรือเหตุอะไรไม่รู้แต่มีถึงราวๆ 6-7 ล้านบาท โดยโอนตั้งแต่ปี 2561 เรื่อยมา และโอนทุกวันๆ ละหลายๆ รอบ แม้แต่ละรอบจะเป็นเงินไม่มากตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน แต่เมื่อรวมๆ กันแล้วก็เป็นจำนวนเงินที่มากดังกล่าว ซึ่งเงินที่โอนไปเป็นจำนวนมากแต่วัดกลับถูกละเลยการดูแล ดังนั้นจึงได้เข้ามาดูกันเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริง และต้องการให้คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ๆ มีส่วนร่วม ได้ช่วยกันดูแลวัด ร่วมกันเข้ามาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ และจัดการพื้นที่โดยรอบวัดให้น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเพราะวัดมีความสวยงามอยู่แล้ว ให้เกิดการพัฒนามีการปรับปรุงสถานที่ให้น่าอยู่ น่าชม เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพี่น้องประชาชน
พล.ต.ท.จรูญเกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นเครื่องกลับมาดำเนินคดี ซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่พบข้อพิรุธอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งเส้นทางการโอนเงินค่าเช่าพื้นที่วัดนั้น จะเข้าบัญชีเจ้าอาวาสโดยไม่ผ่านบัญชีวัด และมีการโอนไปให้สีกาตามที่รับทราบกัน ขณะที่การตรวจสอบโดยละเอียดแล้วไม่มีคลิป แต่มีสลิปการโอนเงินไปสู่สีกาเป็นจำนวนมาก
ด้านนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวด้วยว่า ในส่วนที่มีการบูรณาการทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี ส่วนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น เราก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเอาคนไม่ดีออกไป ซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนครั้งนี้ก็เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความดีงามทางพระพุทธศาสนา เอาคนดีไว้ เอาคนไม่ดีออกไปจากระบบ เพื่อทำให้ศาสนาและสังคมดีขึ้น
