ไรเดอร์หนุ่ม หวั่นคนมาติดพัน ‘เมีย’ อ้างบันดาลโทสะเข้าบีบคอ-เตะหน้าอก ดับสลดคาห้องพัก
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ร.ต.ท.พุฒิพงศ์ บุญพุทธ รอง สว. (สอบสวน) สน.ร่มเกล้า รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ ที่บ้านหลังหนึ่ง ในเคหะร่มเกล้า31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ท.ประเสริฐ สาธรราษฎร์ รอง ผกก.ป สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บกน.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และอาสาฯมูลนิธิร่มไทร
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว บนพื้นกลางบ้านพบร่างของ น.ส. ณัฐภร อายุ 30 ปี ชาว จ.หนองคาย นอนหงายหมดสติ อาสาฯช่วยกันทำCPR แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา ตรวจสอบตามร่างกายพบรอยถูกบีบที่ลำคอ และรอยฟกช้ำตามลำตัว ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อ นายมงคล อายุ31ปี
จากการสอบสวนนายมงคล ให้การว่า ตนมีอาชีพขับไรเดอร์ ส่วนแฟนแต่ก่อนทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหาร แต่ตอนนี้เพิ่งลาออกมาอยู่บ้าน ตนอยู่กินกับภรรยามา8ปี ไม่ได้มีลูกด้วยกัน แฟนมีลูกติด แต่อยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด
ส่วนสาเหตุเกิดจากความหึงหวง ระแวงว่าจะมีคนมาติดพันแฟน จึงเกิดการทะเลาะ ตนบันดาลโทสะจึงบีบคอแฟนจนล้มลงนั่งกับพื้น และเตะเข้าที่หน้าอก1ครั้ง แฟนแน่นิ่งไป ตนจึงโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแฟน แต่ก็ช่วยไม่ทัน รู้สึกเสียใจ ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายขนาดนี้
ตำรวจนำตัวนายมงคล ตรวจหาสารเสพติด แต่ไม่พบ จึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป