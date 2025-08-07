บริษัทนาถะ ชี้แจง หมอบี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารจัดการ ยันความโปร่งใส ซื่อสัตย์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด ได้ออกเอกสารชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ “นาถะ คาเฟ่” โดยระบุว่า บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ “นาถะ คาเฟ่” ทั้งสองสาขา รวมถึง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “นาถะ” ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า
จุดมุ่งหมายสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของเรา คือการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริงรายได้และผลกำไรจากทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะถูกนำกลับไปใช้เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ มูลนิธินาถะ ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้ดำริของ หลวงพ่ออลงกต เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ รวมไปถึงผู้เปราะบางในสังคมไทย
บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสียสละ เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด
ในนามของบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการบริหารจัดการ หรือการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งสิ้น
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนเจตนารมณ์ของเราเสมอมอมา
ด้วยความเคารพ บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด