สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ยกย่องเชิดชูเกียรติสุดยอดช่างฝีมือของชาติ ประจำปี 2568
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชน) หรือ SACIT เดินหน้าเชิดชูผู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านโครงการเชิดชูผ่านสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมไทย โดยจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้ได้รับการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน, ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม บุคคลผู้มีฝีมือและคุณูปการโดดเด่นในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในแขนงต่างๆ ที่ศาลาพระมิ่งมงคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.อยุธยา
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผู้ได้รับการเชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติใน 3 ระดับ ได้แก่ ครูศิลป์ของแผ่นดิน, ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2568 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ ประธานกรรมการถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
สำหรับผู้ได้รับการยกย่องในระดับครูศิลป์ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายคำจันทร์ ยาโน ช่างแกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง จังหวัดเชียงราย, นายหทัย บุนนาค ช่างเขียนพัดไทยประณีตศิลป์ กรุงเทพมหานคร และนายอุทัยย์ กาญจนคูหา ช่างเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับการยกย่องในระดับครูช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 14 คน และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 13 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการธำรงรักษาและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอย่างต่อเนื่อง
โครงการเชิดชูผู้สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมไทยนับเป็นการสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับบุคคลผู้มีความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมไทยให้ได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
ดร.เสรี นนทสูติ กล่าวว่า ในนามของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACIT รู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการสืบสาน รักษา และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยมาโดยตลอด ศิลปหัตถกรรมไทยไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือ หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ SACIT ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ช่างฝีมือไทยได้แสดงศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของงานศิลป์ไทยอย่างลึกซึ้ง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทุกท่านล้วนเป็นเสาหลักสำคัญของวงการศิลปหัตถกรรมไทยและเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การยกย่องและสืบทอดขอให้ทุกท่านจงมุ่งมั่นรักษาภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่านี้ไว้ให้ยั่งยืน เป็นสมบัติของแผ่นดินไทย และเป็นแรงบันดาลใจสู่อนาคตของศิลปหัตถกรรมไทยต่อไป
ในส่วนของ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กล่าวเสริมว่า การคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2568 นั้น ถือเป็นกระบวนการที่ SACIT ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ละเอียดลึกซึ้ง และโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในงานศิลปหัตถกรรมแต่ละแขนง ร่วมกันพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ทั้งในด้านฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นในการสืบสานภูมิปัญญา และบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การคัดสรรในแต่ละปี ไม่ได้มุ่งเพียงค้นหาผู้มีฝีมือโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นไปถึงผู้ที่มีหัวใจของการ “ให้” คือการ ให้ความรู้ ให้แรงบันดาลใจ และให้คุณค่าทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย สถาบันฯ จะยังคงเดินหน้าส่งเสริม สนับสนุน และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างฝีมือไทยทุกระดับได้เติบโต มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล ไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 อีกด้วย