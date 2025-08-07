เจ้าคุณสายเพชร มองปมวิกฤตศรัทธาพุทธศาสนา กู้ได้ด้วยการ ‘ฟัง’
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด อ.เมือง จ.นนทบุรี สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดงาน สัมวาทะ ‘เสริมสร้างความมั่นคงแห่งพุทธศาสนา’ ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมฟัง ร่วมคิด ร่วมหาทางออก’ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีบทบาทจากหลายหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา แลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนวทางฟื้นฟูพระพุทธศานาอย่างสร้างสรรค์
โดยภายในงาน มีการพูดคุยสะท้อนปัญหาและต้นเหตุของความศรัทธาในพระพุทธศานา นำโดย นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พระเมธีวรญาณ หรือ เจ้าคุณสายเพชร คณบดี คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พระปลัดสมบท ปรกฺกโม ปราชญ์พุทธศาสนา วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศเวลา 09.00 น. ดร.วินัย วีระภุชงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระเมธีวรญาณ คณบดี คณะพุทธศาสตร์ (มจร) นำสวดบูชาพระรัตนตรัย ก่อนเข้าสู่ช่วง สัมวาทะ “การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” โดยมี พระเมธีวรญาณ, พระปลัดสมบท, น.ส.วัชรารัศมิ์ สุนทรพนาเวช ศิลปินดารา ตัวแทนอุบาสิกา และ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม ร่วมแสดงความเห็น
ในตอนหนึ่ง พระเมธีวรญาณ กล่าวว่า หากถามว่าปัญหาความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตหรือยัง และอะไรคือรากเหง้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล สถาบันสงฆ์ หรือความกดดันจากโลกสมัยใหม่?
ตนจะขอกล่าวถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นประเด็นที่กำลังท้าทาย ไม่เฉพาะปัจจุบัน แม้ในอดีต ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นและเชื่อว่าในอนาคตก็จะเกิดเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนที่เราจะพูดว่าศรัทธาเข้าขั้นวิกฤตนั้น ในเบื้องต้นอยากจะพูดถึงศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ว่าไม่มีศรัทธา ศรัทธาถดถอย มีลักษณะเป็นอย่างไร เพราะเชื่อว่าในปัจจุบันคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างหนักแน่น อย่างมันคงก็ยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือสื่อสารทางสื่อมวลชน เราได้ยินแต่ผู้ที่ศรัทธาอ่อนล้า จนถึงขั้นมองว่าเกิดวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
“โดยหลักแล้ว ตัวของศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกิดขึ้นกับกุศลจิต คุณงามความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าศรัทธาดีทั้งนั้น ในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรเราต้องฟังตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ เช่น การเชื่อเรื่องกรรม กรรมศรัทธา เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง และโดยที่สุดเชื่อว่าปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง เพราะถ้าเราไม่เชื่อในข้อสุดท้าย สามข้อที่ผ่านมาก็ไร้ผล
ทีนี้หลายคนถามว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาอ่อนแรง ศรัทธาถดถอยเมื่อเกิดปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากระทบจิตใจเช่น การได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังที่เราคิดไว้ โดยที่สุดอาจจะเรียกว่าไม่มีศรัทธาเลยก็ว่าได้” พระเมธีวรญาณ กล่าว
พระเมธีวรญาณกล่าวต่อว่า จริงๆ ศรัทธาเป็นคุณธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นคุณธรรมเบื้องต้น ทำให้เราก้าวไปสู่คุณธรรมชั้นสูงได้ ท่านเรียกว่าศรัทธาคือการ ’แลกที่จะพิสูจน์จิตใจของเรา’ ว่าสามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้หรือไม่
“ถ้าบันไดขั้นแรกไม่มีความมั่นคง ก็ยากที่จะเข้าถึงคุณธรรมหรือยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ ไม่ว่าจะวงการไหน ไม่ใช่แค่วงการพระพุทธศาสนา วงการข้างนอกหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์เอง เขาก็มีความเชื่อในสิ่งที่ทำว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์จะผลิตอะไรแต่ละครั้งก็มีการทดลองผิดลองถูก แต่เขาก็ไม่ย่อท้อเพราะมีศรัทธ
เชื่อไหมว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถสร้างสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมา เพราะมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน ในทางพุทธศาสนาของเราเองก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องทำศรัทธาให้มีความมั่นคง” พระเมธีวรญาณระบุ
พระเมธีวรญาณกล่าวอีกด้วยว่า ในเบื้องต้นหากถามว่า ถ้าไม่มีศรัทธาจะทำอย่างไรให้เกิดศรัทธา ข้อนี้สำคัญ ตามหลักที่พระพุทธองค์บัญญัติว่า การที่ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย “การฟัง”
“สัมวาทะในวันนี้คือการเปิดประตูบานแรกให้กับทุกท่าน ต้องมีการฟัง ฟังอย่างไร ฟังสัทธัมมัสสวนะ ฟังสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นการฟังที่เรียกว่า สุตตะ นี่จึงสำคัญ การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีผู้แสดงหลักธรรมคำสอนแล้วไม่มีคนฟัง ก็ไม่อาจเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ เมื่อเราฟังสิ่งดีที่ มีประโยชน์ หรือข้อคิดคติ ใจของเรามันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธา” พระเมธีวรญาณ กล่าว