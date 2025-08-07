ไฮโซลูกนัทรอด ไม่ต้องนอนคุก หลังยื่นประกัน 1 แสนบาท ข้อหาเสพยา-ครอบครองอาวุธปืน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ศาลอาญาพระโขนง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 (อรินทราช) บุกเข้าจับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ต่อมาพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายธนัตถ์ยื่นคำร้องฝากขังต่อศาล โดยศาลอนุญาตฝากขังตามคำร้อง
ต่อมานายธนัตถ์ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ตีราคาหลักประกัน 100,000 บาท โดยผู้ต้องหานำเงินสดเป็นหลักประกันตนเอง
