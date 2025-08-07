ตชด.เสริมแกร่งฐานที่มั่น พร้อมทุกสถานการณ์ ‘รอง ผบช.ตชด.’ เผย กำลังใจหลั่งไหล “พล.ต.อ.วรพงษ์” สมาคม รร.นรต.สมทบทุนเสริมขวัญตำรวจแนวหน้า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( รอง ผบช.ตชด. ) ในฐานะ ผู้บังคับที่ทำการบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบ.ทก.ชทก.ตชด. ) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรชาติ เจริญศรี ผบก.ปค.นรต. และ บริษัท ฮิวแมนทิส จำกัด ได้เดินทางมาที่ ทก.ชทก.ตชด.ให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,500 บาท จากสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อม อาหารแห้ง ให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจชายแดนไทย – กัมพูชา พร้อมให้กำลังใจและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า มีผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ส่งกำลังใจและการสนับสนุนมาให้ ตชด.อย่างต่อเนื่อง เป็นพลังสำคัญให้งานของ ตชด.ในภารกิจครั้งนี้ขับเคลื่อนได้ทุกมิติ โดยเงินที่ได้รับการสนับสนุนตนได้ดำเนินการส่งต่อเงินและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับหน่วยแนวหน้าในพื้นที่ทันที พร้อมทั้งเริ่มกระบวนการ จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของเพื่อปรับปรุงฐานที่ตั้ง ตชด. และเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินมาตรการ เฝ้าระวังภัยจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ที่อาจเข้ามาแทรกแซงหรือกระทำการอันไม่เหมาะสม เพื่อความเข้มแข็งมั่นคงของที่ตั้ง เพื่อความปลอดภัย สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความพร้อมของกำลังพล ตชด. ตามนโยบายและเจตจำนงของผู้ให้การสนับสนุน และสอดคล้องกับแนวทางของ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร. ทั้งนี้แม้การประชุม GBC มีผลที่น่าพอใจ แต่ ตชด.ก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอ 100 % ทุกสถานการณ์เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน รักษาอธิปไตยไทย
