ในประเทศ

พบกลุ่มควันในคอนโด ชั้น 15 ตรงข้ามซอยประชาสงเคราะห์ 22 ดินแดง จนท.รุดควบคุมเหตุ

พบกลุ่มควันในคอนโด ชั้น 15 ตรงข้ามซอยประชาสงเคราะห์ 22 ดินแดง จนท.รุดควบคุมเหตุ

เมื่อเวลา 19.02 น. วันที่ 7 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดแห่งหนึ่ง ตรงข้ามซอยประชาสงเคราะห์ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางกำลังไปที่เกิดเหตุ

เวลา 19.05 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 22 ชั้น มีกลุ่มควันบริเวณชั้น 15

เวลา 19.10 น.เจ้าหน้าที่พบเพียงกลุ่มควันภายในห้องเกิดเหตุ อยู่ระหว่างใช้น้ำภายในอาคาร

กระทั่งเวลา 19.13 น. เพลิงสงบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง