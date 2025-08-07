เสก โลโซ พาวงมีนบุรี เปิดมินิคอนเสิร์ตศูนย์พักพิงสุรินทร์ คลายความกังวลให้คนชายแดน

เสก โลโซ นำทีมวงมีนบุรี สร้างความบันเทิงผู้อพยพในศูนย์พักพิงสุรินทร์ นำบทเพลงเนื้อหาสร้างความบันเทิงและปลุกใจให้กำลังใจทหารแนวหน้าที่พลีชีพปกป้องรักษาอธิปไตยชาติ
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ นำทีมวงมีนบุรี จัดมินิคอนเสิร์ต สร้างความบันเทิงให้กับผู้อพยพในศูนย์พักพิง ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทักษะพิเศษด้านดนตรี และการแสดงของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเสกโลโซ เป็นตัวชูหลักความบันเทิงบนเวที
พร้อมผมทรงใหม่รองทรง สวมเสื้อยืดสีดำติดสัญลักษณ์ธงชาติไทยที่อกด้านซ้าย เนื้อหาบทเพลงสร้างความบันเทิงและปลุกใจให้กำลังใจทหารแนวหน้าที่พลีชีพปกป้องรักษาอธิปไตยชาติ จะไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงแม้ตัวเองตาย
บรรยากาศภายในศูนย์พักพิงผ่อนคลาย สนุกสนานขึ้นทันต่าง ผู้อพยพต่างโยกย้ายส่ายสะโพกอย่างสนุกสนาน คลายความกังวลเหตุการณ์ด้านชายแดนลงไปได้บ้าง ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในศูนย์ตอนนี้มีเพียงเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ติดชายแดนที่มีการปะทะหว่างทหารไทยกับทหารฝั่งกัมพูชา ซึ่งทางการยังไม่ให้กลับเข้าพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ชายแดนจะสงบและปลอดภัย