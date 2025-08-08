ประกันสังคมก้าวหน้า ปูด กลุ่มแพ้เลือกตั้ง ชงยกเลิกเลือกตั้งบอร์ด เสนอระบบใหม่คล้ายเลือกส.ว.
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เฟซบุ๊กของ ประกันสังคมก้าวหน้า ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กลุ่มแพ้เลือกตั้งประกันสังคมรวมตัวกันตั้งอนุกรรมการในสภา สว. เสนอยกเลิกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางตรงแบบเดิม มาใช้ระบบเลือกตั้งแบบ สว. เพื่อกันทีมประกันสังคมก้าวหน้าลงเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ยังได้แนบเอกสารสรุปการประชุม คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เป็นครั้งแรก เมื่อ 24 ธันวาคม 2566
โดยมติที่ประชุม ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ ผู้แทนฝ่ายประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการประกันสังคม 4 หลักเกณฑ์ใหม่ ได้แก่
1.เลือกตั้งคนเดียวได้ 7 คน เสนอให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนได้เพียง 1 คน จากผู้สมัครทั้งหมด โดยจัดอันดับคะแนนจากมากไปน้อย คัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 7 คน เป็นกรรมการ เพื่อลดการแทรกแซงทางการเมือง และ ลดต้นทุนในการเลือกตั้ง
2.เลือกตั้ง 2 ขั้นตอน ผู้ประกันตนใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทน 200 คนก่อน จากนั้นให้ผู้แทน 200 คน ดังกล่าวมาเลือกกันอีกครั้งจนได้ 7 คน ทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง คล้ายกับระบบได้มาของส.ว. เพื่อสร้างกระบวนการคัดครองที่รอบคอย หลากหลายทางภูมิภาค
3.เลือกตั้ง ผู้แทนระดับจังหวัดแล้วเลือกกันเองระดับประเทศ
4.เลือกตั้งโดยเป็นการเสนอกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยใช้ เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้แทนแต่ละฝ่ายมาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนสมาชิก
โดย ที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมทั้ง 4 หลักเกณฑ์ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่อไป
อ่านสรุปการประชุมทั้งหมดวันที่ 6 ส.ค.