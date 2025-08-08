จนท.เร่งเก็บกู้ซากจรวด BM21 ที่เหลือในพื้นที่ ย้ำต้องปลอดภัย 100% ก่อนส่งปชช.กลับบ้าน

ศบ.ทก. ย้ำต้องปลอดภัย 100% ก่อนส่งปชช.กลับบ้าน ย้ำ ‘มท.ประสานทหาร’ ดูแลเต็มที่ ชี้ตั้ง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ โต้เฟคนิวส์ออนไลน์
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.)ว่า ที่ประชุมหารือถึงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในการดำเนินการของรัฐบาลประเด็นแรก ที่ประชุมแต่งตั้ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษกจิตอาสา ประจำสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา มีภารกิจหลักในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทางออนไลน์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเข้าใจในสถานการณ์โดยปราศจากเฟกนิวส์
รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลขอบคุณประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการเสียสละสูงสุดต่อภารกิจสำคัญของรัฐบาล ขณะที่ภารกิจสำคัญของรัฐบาล คือ การดูแลความปลอดภัยและพาประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าปลอดภัย 100%
โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กว่า 22,600 คน ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเต็มที่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 7 จังหวัด และมีศูนย์พักพิง 353 แห่งใน 4 จังหวัด ซึ่งศูนย์พักพิงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเก็บกู้จรวดBM 21 ที่ยังหลงเหลือในพื้นที่นั้น ฝ่ายความมั่นคงได้เร่งดำเนินการเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัย ในการเตรียมกลับบ้าน
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ทั้งนี้ทุกส่วนได้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจได้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย และจะเร่งดำเนินการอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทย ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเยียวยาทุกมิติ ทั้งการฟื้นฟูชีวิต ทรัพย์สินที่เสียหาย โดยการพาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับบ้าน ทางกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าฯ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทหารในพื้นที่ พิจารณาว่าพื้นที่ใดที่มีความปลอดภัยที่เพียงพอที่ให้ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ หากได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยจะพิจารณาให้กลับได้ทันที โดยอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับประชาชน
“เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการพาประชาชนกลับบ้านได้อย่างเหมาะสม มั่นใจและปลอดภัย และในเวลานี้เป็นช่วงเวลารวมใจไทยเป็นหนึ่ง ขอให้คนไทยทุกคนจะรวมใจกันเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีที่สุด”
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในกรณีเสียชีวิต มีทั้งสิ้น 17 ราย 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ 9 ราย สุรินทร์ 6 ราย และจ.อุบลราชธานี 2 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว 15 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณา 2 ราย ที่จ.สุรินทร์ 1 ราย และจ.อุบลราชธานี 1 ราย กรณีที่บาดเจ็บ ทั้งสิ้น 39 ราย ช่วยเหลือแล้ว 36 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสาร 3 รายที่จ.ศรีสะเกษ
ส่วนกรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย ได้สำรวจเบื้องต้น มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 204 หลัง สถานที่ราชการ 8 แห่ง สถานที่เอกชน 2 แห่ง ปศุสัตว์ 45 ตัว พื้นที่การเกษตร 1.25 ไร่ สิ่งสาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากบางพื้นที่ไม่ปลอดภัย จึงยังไม่สามารถทำการสำรวจได้ ขณะที่จ.อุบลราชธานี และจ.สุรินทร์ สำรวจความเสียหายไปแล้ว 90% จ.ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ สำรวจแล้ว 80%