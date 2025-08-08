ตร.เผย หมอบี มอบฉันทะเบิกเงิน 101 ครั้ง รวมกว่า 204 ล้านบาท ในเวลาไม่กี่ปี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ภายหลังจาก นายเสกสันน์ ทรัพย์แสนสุข หรือ หมอบี หอบเอกสาร 3 ถุงใหญ่เข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน กรณีเปิดบัญชีรับบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และวัดยังไม่ได้แจ้งความ จึงยังไม่เป็นคดีความ แต่กองปราบรับเรื่องแล้ว จะส่งตำรวจไปพบเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อขอข้อมูล
ทั้งนี้ ตำรวจได้สอบปากคำคนสนิทของหมอบีแล้ว รวมถึงคนสนิทที่ได้รับมอบอำนาจไปเบิกถอนเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินวัดไปแล้ว และยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย เชิญพ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.ป. มาร่วมพูดคุยในประเด็นนี้
โดยช่วงหนึ่ง พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า สำหรับยอดเงินบริจาคและการเบิกเงินของหมอบี จากการตรวจสอบพบว่า มีการมอบฉันทะให้บุคคลไปเบิกเงิน 101 ครั้ง เป็นเงิน 204 ล้านบาท ระหว่างเดือนพ.ย.64 ถึง 16 เม.ย.68 ส่วนช่วงปี 62-63 เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่
โดยยังพบด้วยว่า หมอบีไปเบิกและโอนเงินเองด้วยในบางครั้ง แต่ยังไม่ได้รวมในส่วนนี้ ซึ่งอาจจะมีการโอนตรงอีก โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่