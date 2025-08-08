โหนกระแส เปิดภาพ รถ-เป้ใส่เงิน 4 ปึก หนุ่มกรรชัย ฝากถาม หมอบี ของใคร ส่งคลิปให้กองปราบ

โหนกระแส เปิดภาพ รถ-เป้ใส่เงิน 4 ปึก หนุ่มกรรชัย ฝากถามหมอบี ของใคร ส่งคลิปให้กองปราบ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม รายการ โหนกระแส ซึ่งดำเนินรายการ โดย หน่มกรรชัย กำเนิดพลอยได้พูดคุยกันกรณีที่กำลังเป็นประเด็นร้อน เรื่องเกี่ยวกับ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” หรือ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ซึ่งถูกกล่าวอ้าง ว่าเป็นคนที่ถูกร้องเรียน มีผู้เสียหายไปร้องกับกองปราบ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินบริจาค เงินบริจาคที่เจ้าตัวทำโครงการหาเงินไปช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ
โดยมี พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม และทนายเกิดผล แก้วเกิด ตัวแทนฝ่ายวัด ร่วมพูดคุยในรายการ
ทั้งนี้เมื่อวานนี้7สิงหาคม หมอบี หรือ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พร้อมเอกสารด้านการเงิน เพื่อชี้แจงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจมีการยักยอกเงินบริจาควัด ซึ่งใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า 4 ชั่วโมง และต่อมาในช่วงดึกเวลาประมาณ 01.00 น. หมอบีเดินทางกลับหลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกว่า 9 ชั่วโมง โดยกล่าวยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
พ.ต.อ.เอนก เปิดเผยว่า หมอบีนำเอกสารด้านการเงินมามอบให้ตำรวจด้วยตัวเอง โดยไม่มีการออกหมายเรียกก่อน ถือเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถเข้าพบตำรวจได้โดยสมัครใจ ทั้งยังยืนยันว่าจะไม่หลบหนีตามที่มีกระแสข่าว
จากการสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามตั้งแต่มีผู้ร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม พบว่าบัญชีที่ใช้รับบริจาคในนามของหมอบีถูกเปิดตั้งแต่ปี 2562 มีการเบิกถอนมากกว่า 100 ครั้ง รวมยอดกว่า 204 ล้านบาท โดยพบรายการถอนเงินบางครั้งสูงถึง 3 ล้านบาท แต่จำนวนที่โอนไปยังบัญชีของวัดกลับไม่ครบถ้วน ถือว่ามีมูลของการกระทำความผิด ซึ่งตำรวจเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบการใช้เงินเพื่อซื้อที่ดินในนามของหมอบี ซึ่งอ้างว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรม หากพบว่าเงินที่ใช้เป็นเงินบริจาค อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกด้วย รวมถึงการตรวจสอบบทบาทของเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบีแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของรายการ หนุ่มกรรชัย ได้เ่ปิดภาพหลักฐานบางอย่างที่ได้มา อาทิภาพรถยนต์คันหนึ่ง ที่จอดอยู่ โดยหนุ่มกรรชัย ได้ฝากคำถามไปถามหมอบีว่า เป็นรถของใคร ที่จอดอยู่หน้าบ้านคุณ เป็นรถที่คุณซื้อให้ใคร
นอกจากนี้ยังมีแล้วกระเป๋าเป้ใบหนึ่ง ซึ่งภายใน มีเงินปึกใหญ่อยู่ในเป้ประมาณ 4 ปึก รวมถึง ฝากถามหมอบีว่าป็นเงินที่มาจากไหน
อย่างไรก็ตามหนุ่มกรรชัยได้ บอกว่า หลักฐานมีเป็นคลิป แต่ในรายการขอเปิดแค่แคปเป็นภาพนิ่งมาก่อนดีกว่า คลิปเต็มจะส่งให้ตำรวจ เพื่อไปตรวจสอบต่อไป