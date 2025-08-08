เปิดรายชื่อ ตำรวจภูธร ภาค 7 ขอเออร์ลี่รีไทร์ มี พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผบช.ภ.7 ด้วย

เปิด 49 รายชื่อเออร์ลี่ ตำรวจภูธร ภาค 7 มีชื่อ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผบช.ภ.7 ด้วย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม มติชนออนไลน์ เปิด บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ ผู้ขอลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 (รอบตุลาคม ปีงบประมาณ 2569) สังกัดตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 49 คน โดยมีชื่อของ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิด ผบช.ภ.7 ที่ขอเออร์ลี่ในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ระดับ รองผู้กำกับ และ รองสารวัตร และ ผบ.หมู่
ผู้สื่อข่าวรรายงานว่า สำหรับโครงการเออร์ลี่รีไทร์นี้ มีสิทธิประโยชน์คือได้เลื่อน 1 ชั้นยศ กล่าวคือ หากเป็น พล.ต.ท.จะได้เลื่อนยศเป็น พล.ต.อ. และหากเป็น พล.ต.ต.จะได้เลื่อนเป็น พล.ต.ท. แต่ไม่มีการปรับอัตราเงินเดือน
โดยในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา พบว่า มีการสำรวจยอดผู้เข้าร่วมโครงการ จากหน่วยงานที่เข้าร่วม 1,218 ราย เป็นสัญญาบัตร 1,117 ราย และ ชั้นประทวน 101 ราย ขณะที่ปีงบประมาณ 2567 มีจำนวน 1,407 ราย ปี งบประมาณ 2566 มีจำนวน 1,273 ราย