กทม.X ทส. ร่วมใจลดฝุ่นพิษ ชู ‘วัดมังกรฯ’ ต้นแบบวัดสีเขียว งดจุดธุปเผากระดาษไหว้เจ้า

กทม.X ทส. ร่วมแรงลดฝุ่นพิษ ชู ‘วัดมังกรฯ’ ต้นแบบวัดสีเขียว งดจุดธุปเผากระดาษไหว้เจ้า
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่วัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “ทส. รวมใจลดคาร์บอน: ฝุ่น พลาสติก ขยะอาหาร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อม การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่วัดมังกรกมลาวาส ต้นแบบวัดสีเขียว ปลอดฝุ่น ลดคาร์บอน
โดยทางวัดริเริ่มจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดจุดธูปภายในวัด การงดเผากระดาษไหว้เจ้าภายในวัด การใช้เทคโนโลยีช่วยลดมลพิษ และมีการจัดการขยะโดยคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอาหาร จนเป็น “วัดสีเขียว: ปลอดฝุ่น ลดคาร์บอน” ที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกรุงเทพมหานคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และเครือข่าย ทสม. รวมกว่า 160 คน ได้เดินขบวนรณรงค์เพื่อการลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ลดขยะอาหาร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบวัดมังกรกมลาวาส
