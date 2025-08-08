กรมป่าไม้ ลุยตรวจพื้นที่ อ.มวกเหล็ก – จับจนท.ออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. เอื้อนายทุนรุกป่า เดินหน้าตรวจยึด- ยื่นถอน ส.ป.ก. 4 – 01 ทั้งหมด
สืบเนื่องจากรณี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประสานกรมป่าไม้ให้ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ และจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ล่าสุดวันนี้อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำกำลังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และร่วมจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 – 01 เพื่อใช้อ้างสิทธิเข้าครอบครองในพื้นที่ป่าไม้
โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ และจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หลังจากได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจตรีประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผู้บังคับการปราบปรามการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จำนวน 6 ราย ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นเจ้าพนักงานแต่กลับร่วมกันกระทำการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ในคดีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุก หรือครอบครองที่ป่าไม้
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ มีการตรวจสอบพบการบุกรุกยึดถือครอบครอง มีการก่อสร้างบุกรุกผืนป่า ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงเร่งขยายตรวจสอบที่ไปที่มาของการเข้าครอบครองที่ดินจนพบว่าเป็นของนายทุน และมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 – 01 เพื่อใช้อ้างสิทธิเข้าครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าปางหัวช้าง-คลองไทร ระหว่างปี 2521-2524 ในท้องที่ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 4,300 ไร่ โดยปลูกไม้สักและไม้ประดู่ เลี่ยน กระถินณรงค์ นนทรีป่า กระถินยักษ์ สะเดา และระหว่างปี 2529-2537 ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าปางหัวช้าง-คลองไทร เพิ่มอีก 15 แปลง เนื้อที่ 2,340 ไร่ โดยปลูกสะเดา ประดู่ เลี่ยน นนทรี และสีเสียดแก่น รวมพื้นที่ทั้งหมด 25 แปลง เนื้อที่ 6,640 ไร่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะเจ้าหน้าที่วันนี้พบว่ายังปรากฏไม้ประดู่และไม้สักที่ปลูกอยู่เดิมกระจายเต็มพื้นที่ โดยพื้นล่างมีการปรับไถพื้นที่ บางส่วนมีการปลูกต้นพืชเกษตรเพื่อแสดงการครอบครองทำประโยชน์ บางแปลงพบว่ามีการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ
สำหรับพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบ 600-700 ไร่ ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ได้ เนื่องจากพบว่าเป็นพื้นที่ปลูกป่าตั้งแต่ปี 2521 รวมถึงยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ จึงไม่สามารถออกเอกสาร ส.ป.ก.ได้นั้น หลังจากนี้กรมป่าไม้จะต้องรอผลการพิจารณาจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4 – 01 ทั้งหมด จากนั้นกรมป่าไม้จะเข้าดำเนินการตรวจยึด ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าทั้งหมดต่อไป