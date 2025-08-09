รถไฟตกราง ผู้โดยสารบาดเจ็บอื้อ เร่งนำส่งรพ. ส่งคนปลอดภัยขึ้นรถทัวร์เข้ากทม.

รถไฟสายใต้ตกราง ผู้โดยสารบาดเจ็บอื้อ จนท.เร่งนำส่งรพ. ส่งคนปลอดภัยขึ้นรถทัวร์ เข้า กทม. รฟท. เผยสายใต้อาจล่าช้า
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (9 สิงหาคม 2568) เวลา 05.15 น. เกิดเหตุขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 38/46 (สุโหงโกลก – กรุงเทพอกิวันน์) คันที่ 10-12 ตกรางย่านสถานีกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
– ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ นำตัวส่งโรงพยาบาล
– ขนถ่ายผู้โดยสาร คันที่ 10- 12 ทางรถยนต์ (รถทัวร์)
– นำตู้โดยสารที่ไม่ได้ตกราง ทำขบวนต่อถึงสถานีปลายทาย
ทั้งนี้ขบวนรถสายใต้เดินขบวนรถได้ตามปกติ (ล่าช้า) การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690