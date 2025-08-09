ด่วน! กำลังพล ร้อย.ร.111 ลาดตระเวนพื้นที่ เหยียบกับระเบิด 3 นาย 1 ในนี้ขาขาด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความระบุว่า
กำลังพล ร้อย.ร.111 ลาดตระเวนพื้นที่ เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2568 (ณ เวลา 12.00 น.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำ วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ บริเวณรอยต่อ โดนเอาว์-กฤษณา โดยมี จ.ส.อ. ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และ กำลังพล 2 นาย ระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จำนวน 3 นาย ดังนี้
1. จ.ส.อ. ธานี พาหา ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด
2. พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง
3. พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อบร้อยแล้ว