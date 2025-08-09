เปิดภาพนาทีพา ‘จ.ส.อ. ธานี’ เหยีบกับระเบิดขาขาด ขึ้นฮ. ส่งเข้ารักษารพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จากกรณี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ บริเวณรอยต่อ โดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ โดยมี จ.ส.อ. ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และ กำลังพล 2 นาย ระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1. จ.ส.อ. ธานี พาหา ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด 2. พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง 3. พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดมีการเปิดภาพขณะที่ เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง พา จ.ส.อ. ธานี พาหา ที่บาดเจ็บจนข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้ารักษาตัวที่รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ต่างร่วมโพสต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก