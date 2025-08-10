ตราชั่งพันดาว:พีระมิด
●…ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นักคิดและนักปฏิรูปคนสำคัญระดับโลก
●…เหล่าสีกากีเริ่มใจระส่ำ รอดูไทม์ไลน์แต่งตั้งรอง ผบ.ตร.-ผบก. ล็อตเดียวรวด 71 ตำแหน่ง ช่วงนี้สปอตไลต์จับไปที่บ้านผู้มีอำนาจทางการเมือง เพราะเป็นปัจจัยตัวเลือกบีบในการแต่งตั้งวางขุน โคน ช่วงรัฐบาลสุญญากาศ สถานการณ์การเมืองไม่แน่นอน สีกากีไม่รู้ช่องทางเข้าบ้านก็ทำใจ แต่ที่ประชุม ก.ตร.ระบุต้องให้แล้วเสร็จภายในสิ้นสิงหาคมนี้
●…งานนี้ว่อนกฎเหล็ก กรอบเข้มแนวทางภายใต้เกณฑ์แต่งตั้ง รอง ผบ.ตร.-ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยึดอาวุโส 100% ส่วน ผบช.-ผบก. พิจารณาเรียงตามอาวุโส 50% และความรู้ความสามารถอีก 50% แต่อย่างไรก็ตาม “นโยบาย” ดอกจันต้องมาก่อน
●…จัดระเบียบ ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา (ศปสพ.) บช.ก. “พี่ก้อง” พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ในฐานะผู้ก่อตั้งเป็น หน.ศูนย์ฯ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. รองหัวหน้าศูนย์ฯ เปิดปฏิบัติการกวาดลานวัด ทั่วไทยล็อต 2 ยกกำลังตำรวจ บก.ปปป. ปูพรมลุยค้น 3 จุด บุกจับ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท แก๊งผ้าเหลืองกิ๊กเก่า “สีกากอล์ฟ” ไล่เบี้ยเช็กบิลคดีอาญา หลังพบทุจริตยักยอกเงินวัด
●…ล็อตแรกตามจับดำเนินคดีไปแล้วทั้งยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน เมาแล้วขับ ขบวนการยาเสพติดรวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่หลบหนีมาบวชซ่อนตัวตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 150 รูป
●…ส่วนหมอดูทูตสื่อวิญญาณคนดัง “พี่ก้อง” สั่งกองบังคับการปราบปรามตรวจสอบข้อร้องเรียนคดีอย่างละเอียดแล้วหลังเปิดบัญชีในนามวัดดังแต่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ส่งเงินให้วัดไม่ครบ
●…ตัดวงจร “ส่งด่วน” พี่แรก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 ร่วมกับ พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.ระยอง จับยกแก๊งทั้งไทย-จีนส่งพัสดุสินค้าออนไลน์ มีคนจีนเป็นหัวโจกรับผลประโยชน์ หลอกให้จ่ายเก็บเงินปลายทาง กว่า 120,000 ครั้ง ช่วง 4 เดือน ส่งสำเร็จ 12,740 ครั้ง ชาวบ้านเป็นเหยื่อเพียบ “พี่แรก” เตือนประชาชนไม่สั่ง อย่ารับ อย่าจ่าย
●…อีกรายจับ บก.สส.ภ.2 ร่วม บก.สส.ภ.1 จับสิริพร “อิ๋ว” สาวเชียงใหม่ “มิจฉาชีพไทย” สร้างเฟซบุ๊กปลอมโพสต์โฆษณาจองโรงแรม ที่พัก หรือขายสินค้าและบริการต่างๆ ก่อนหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าถือเป็นความสำเร็จในการสืบสวนอาชญากรรมทางโซเชียลแบบเชิงรุกทำให้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังคดีอื่นอีก 20 คดี เพราะความเสียหายไม่มากคนร้ายไม่เข็ดหลาบเพราะผู้เสียหายไม่ค่อยแจ้งความ
●…เหมาะสม ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานที่ประชุมมีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้ายแต่งตั้ง 79 รายชื่อมี จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ผู้พิพากษาศาลฎีกา และอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในสมัย ปิยกุล บุญเพิ่ม ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เป็นว่าที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคนใหม่
●…เซ่นนักสู้ พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภ. 1 รรท.ผบช.ภ.1 ลงนามคำสั่งเด้ง พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อม 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 1 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เซ่นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับผับเจ้าของนักการเมืองดังย่านรังสิต พบนักเที่ยวฉี่ม่วงเพียบ
●…เติมขวัญนักรบ พล.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ลงพื้นที่เยือน กก.ตชด.22 อุบลราชธานี แหล่งสกัดแนวรบชายแดนไทย-กัมพูชา มอบกำลังใจให้ ตชด. ที่เสี่ยงภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ลืมมอบเงินบำรุงขวัญให้กับตำรวจที่บาดเจ็บ 16 คน และเงินสนับสนุนหน่วยงาน พร้อมด้วยสิ่งของจำเป็นทั้งข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เป็นต้นส่งตรงสู่สนามรบจริง
●…ฟาก “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.พร้อม คุณคิม เอกภัทร พรประภา นำคณะผู้บริหาร บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด ให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนที่รักษาแผ่นดินไทยอยู่แนวหน้าพร้อมมอบอาหาร ขนม น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น และอุปกรณ์ภาคสนาม เพื่อเติมขวัญกำลังใจให้กับ ตชด.แนวหน้า มี พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. ในฐานะผู้บังคับที่ทำการบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พ.ต.อ.เอกภพ กมลสัจจะ ผกก.3 บก.สสน. และ พ.ต.ท.ชานันท์ ชัยจินดา รอง ผกก.3 บก.สสน. บช.ตชด. และผู้แทนทหารในพื้นที่ชายแดนร่วมรับมอบ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ทำให้ ตชด.แนวหน้ามีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
●…ลุยเอง พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 คุมงานสืบสวนแกะหลักฐานกล้องวงจรปิดพา พ.ต.อ.
อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.อ.พูนสุข เตชะประเสริฐพร ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 ร่วม กก.สืบสวน บก.ตม.1 ตามจับ 4 ผู้ต้องหาชาวจีนยกเซฟลักทรัพย์ 6 แสนบาท บ้านผู้เสียหายสัญชาติแคนาดาในหมู่บ้านหรู ก่อนตามยึดของกลางคืนผู้เสียหาย
●…ทันควัน สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา แรงงานต่างด้าวหนีเข้ามาทำงานในไทย พ.ต.ท.พีรพัฒน์ คล้ายคลึง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี ร่วม พ.ต.ท.โจ เสาร์ประโคน สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. สกัดจับ 9 แรงงานเมียนมาซุกซ่อนในรถยนต์ทะเบียนเชียงใหม่ บนถนน ต.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี คนขับชาวเมียนมา สารภาพรับจ้างขนต่างด้าวหัวละ 2 พันบาทจากช่องทางธรรมชาติจังหวัดเชียงรายเข้าทำงานจังหวัดนครปฐม
●…เช็กบิล พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ประภาส วังงาม สว.กก.3 บก.ปอศ. จับนายศรุต แอบอ้างว่ามีองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และภารกิจช่วยเหลือสังคมว่าจะช่วยผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดเปิดรับบริจาคผ่านมูลนิธิแห่งหนึ่งแต่พบว่าเงินที่ได้ไม่มีการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมแต่ถูกโอนไปให้บุคคลที่สาม เจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็ง
●…กวาดบ้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.ไซเบอร์ ยันสิรดนัย พลายด้วง อดีต ส.จ.กอล์ฟ ผู้ต้องหาสั่งลูกน้องรุมทำร้าย ด.ต.นิสาธิต คงเทพ ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง ต.พะวง อ.เมือง จังหวัดสงขลา มีเส้นเงินโยงกาสิโน “ก๊ก อาน” มือขวาอังเคิลสมเด็จฯฮุน เซน ทำให้คดีเป็น “คดีนอกราชอาณาจักร” ที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของอัยการสูงสุด ขั้นตอนหลังจากนี้จะขยายผลเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนคดีทำร้าย ด.ต.นิสาธิต ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีเจ้าตัวพร้อมลูกน้องยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
●…ยินดี การเลือกตั้ง “วสท.” หรือ “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปหมาดๆ เมื่อ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผลออกมา “รศ.เอนก ศิริพานิชกร” ที่นำทีมผู้สมัครหลายสาขา ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกเลือกตั้ง ให้ทำงานครบทุกตำแหน่งทุกสาขา เร่งเดินหน้าสร้าง “วสท.” ให้เป็นที่ไว้วางใจได้ด้วยวิศวกรรมที่ดีตามหลักปฏิบัติและวิชาการให้เป็นที่พึ่งของสังคม อย่างนี้สังคมนอนหลับได้สนิท
