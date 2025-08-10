6 อุทยานฯทางทะเล เตรียมเปิดใช้ E-Ticket กลางเดือน ต.ค.นี้เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้ตั๋วเข้าอุทยานแห่งชาติแบบอิเล็คทรอนิกส์ หรืออี-ทิกเก็ต (E-Ticket) ว่า การเตรียมการทั้งหมด เกือบพร้อม 100% แล้ว โดยพร้อมใช้ในพื้นที่อุทยานทางทะเล 6 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูเกาะพีพี, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพังงา, อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน, อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติเกาะลันตา คาดว่าเร็วที่สุดจะดำเนินการได้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป
นายอรรถพล กล่าวว่า การใช้ E-Ticket ในอุทยานแห่งชาติ รซื้อบัตรเข้าอุทยานฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมอุทยานฯ สามารถจองและชำระเงินล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวซื้อบัตรที่หน้างาน โดยมีขั้นตอนการ การดำเนินการต่อไปนี้
1. จองและชำระเงิน ผู้ใช้บริการสามารถจองบัตรเข้าอุทยานฯ ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯได้ หลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตน หลังจากชำระเงินแล้ว ระบบจะสร้าง QR Code หรือรหัสยืนยันตัวตน ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงอุทยานฯ เมื่อเข้าอุทยาน ผู้ใช้บริการสามารถนำ QR Code หรือรหัสยืนยันตัวตนที่ได้รับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯได้เลย
นายอรรถพล กล่าวว่า ข้อดีของการใช้ E-Ticket สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวซื้อบัตรที่หน้างาน ช่วยลดความแออัดบริเวณจุดจำหน่ายบัตรเข้าอุทยานฯ สำคัญคือป้องกันการทุจริต ช่วยให้การบริหารจัดการรายได้ของกรมอุทยานฯ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ ให้มีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น
เมื่อถามว่า ในส่วนของอุทยานทางบกจะดำเนินการใช้ E-Ticket ด้วยหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ทุกทางบกอุทยานฯทั้ง 156 แห่งจะต้องดำเนินการเดียวกันทั้งหมด ขณะนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำเรียบร้อยแล้ว ที่ไหนระบบเสร็จเรียบร้อยก็จะทะยอยเปิดใช้ไปจนครบ ส่วนที่ทำในพื้นที่อุทยานทางทะเลก่อน เพราะ อุทยานทางทะเลนั้น มีทางเข้าหลายที่ ทั้งนี้ แต่ละที่ได้บังคับให้ทำท่าเทียบเรือ และให้เรือที่นำนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ นั้น ผ่านทางท่าเรือที่ทางกรมอุทยานมีระบบสแกนหน้ารองรับไว้แล้ว
“นอกจากนี้ เวลานี้ทางอุทยานได้จัดซื้อเรือเรือยางเอนกประสงค์แล่นเร็วเพิ่มอีกจำนวน 40 ลำ เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และตรวจสอบความเรียบร้อย ให้นักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามระเบียบที่กรมอุทยานกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ปล่อยน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะลงทะเล เป็นต้น” นายอรรถพล กล่าว