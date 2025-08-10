สกัดแก๊งคอล! วางรั้วลวดหนาม 9.8 กม. ริมคลองพรหมโหด สระแก้ว ชายแดนไทย-เขมร

กกล.บูรพา วางรั้วลวดหนาม 9.8 กิโลเมตรชายแดน ‘ไทย-กัมพูชา’ ริมคลองพรหมโหด จ.สระแก้ว สกัดแรงงานเถื่อน-มิจฉาชีพ-แก๊งคอลเซนเตอร์ ใช้ช่องทางธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) โดย หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ (ฉก.อรัญประเทศ) ได้เร่งดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามหีบเพลงตลอดแนวชายแดนในพื้นที่คลองพรหมโหด ตั้งแต่จุดตรวจอรัญประเทศ 20 (สะพานคลองลึก) ไปจนถึงจุดตรวจอรัญประเทศ 31 รวมระยะทาง 9.8 กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามเสร็จสิ้นไปแล้ว 6.3 กิโลเมตร ในพื้นที่คลองลึก ระหว่างจุดตรวจอรัญประเทศ 08 ถึง 20
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และขบวนการมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มักใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนี รวมถึงป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ ตามแนวชายแดน