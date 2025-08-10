มอบแหนบทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 รวม 264 คน
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 264 คน ที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ด้วยผลงานโดดเด่น มีบทบาทสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี
พร้อมกันนี้ นายภูมิธรรมได้แสดงความขอบคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการปกครองในระดับภูมิภาค ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน มุ่งมั่น และยึดมั่นในอุดมการณ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2568 เป็นวันครบรอบ 133 ปี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดงานมอบรางวัล“กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม” ประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูนักปกครองท้องที่ ผู้เป็นด่านหน้าในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน ซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารราชการในระดับภูมิภาค ในฐานะตัวแทนของประชาชนผู้เป็นหัวหน้าของราษฎรในตำบลและหมู่บ้าน และในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ถือเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเสียสละ พร้อมทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชาชนในตำบล และหมู่บ้าน
“แม้ว่าการปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้านถือเป็นหน่วยปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าหน่วยการปกครองในระดับอื่น ทั้งต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม และในด้านของความเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้บริบทของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเปลี่ยนไป แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ”
การมอบรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 นี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 264 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ที่วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน และยังสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องและดีงาม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
