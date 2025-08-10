ระทึก! ชาวบ้านพบจรวดบีเอ็ม21 ที่ยังไม่ระเบิด ชายแดนอำเภอกาบเชิง จนท.เข้าตรวจสอบเร่งด่วน

ระทึก! ชาวบ้านพบจรวดบีเอ็ม21 ที่ยังไม่ระเบิด ชายแดนอำเภอกาบเชิง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ให้มีการอพยพชาวบ้านกลับบ้านได้ ยกเว้นพื้นที่ตำบลตาเมียงและตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่ให้มีการชะลอการอพยพไว้ก่อนเพราะสถานการณ์พื้นที่ตรงนั้นยังไม่น่าไว้วางใจ แต่ชาวบ้านก็มีการอพยพกลับมาหมดแล้ว และศูนย์พักพิงต่างๆ ก็ปิดตัวลงแล้วเช่นกัน แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ภาวะไม่ปกติจนต้องมีการอพยพอีกครั้งก็ค่อยว่ากัน ปรากฏว่า วันนี้ (10 สิงหาคม 2568) ราษฎรบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่อพยพกลับมาบ้านแล้ว ได้ไปตรวจดูตามท้องไร่ท้องนาและสวนป่าอ้อย พบจรวดบีเอ็ม-21 ของกัมพูชา ที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 4 ลูก มีทั้งที่ฝังอยู่ในดินและตกลงมาแล้วไม่จมดินเพราะท้ายของระเบิดตกลงดินก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง พร้อมตำรวจ EOD ชุดเก็บกู้พิสูจน์ทราบและทำลายระเบิด กก.ภ.จว.สุรินทร์ ได้กั้นที่เกิดเหตุห้ามใครเข้าใกล้เด็ดขาดจนกว่าชุด EOD จะทำลายให้เรียบร้อย
นายศิริชัย ตันติรัตนานนท์ (นายกแว่น) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เปิดเผยว่า วันนี้ชาวบ้านที่ออกไปดูไร่ดูนาและป่าสวนอ้อยในพื้นที่บ้านโจรก ตำบลด่าน ที่จรวด BM-21 ของเขมรตกใส่บ้านเรือนราษฎรและมีผู้เสียชีวิต 2 ราย หนึ่งในนั้นคือ “น้องน้ำโขง” หรือเด็กชายฐิติวัฒน์ บุญแต่ง อายุ 8 ปี ที่เสียชีวิตในอ้อมกอดของยาย และคุณพ่อของน้องน้ำโขงคือ นายอภิสิทธิ์ บุญแต่ง ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ มีชาวบ้านที่พบจุดที่จรวด BM-21 ของเขมรตกลงมาแล้วยังไม่ระเบิด จำนวน 4 ลูก ลูกที่เห็นชัดเจนเพราะตกอยู่บนดินท้ายจรวดตกลงมาก่อน หัวจรวดยังชี้ฟ้าอยู่ เหมือนต้นหน่อไม้ ได้แจ้งชุด EOD และฝ่ายปกครองอำเภอพนมดงรักเข้ามาตรวจสอบและกันพื้นที่ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลด่าน พบจรวดบีเอ็ม-21 ของเขมรตกในตำบลด่านเกือบ 40 ลูก และที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 4 ลูก เชื่อว่าน่าจะมีระเบิดอีกหลายลูกที่ยังตรวจสอบไม่พบ ซึ่งได้แจ้งให้ชาวบ้านสังเกตดูพื้นที่ตามไร่นาสวนป่าอ้อยดินไม่แตกกระจายให้กั้นเขตไว้ก่อน รอให้เจ้าหน้าที่ชุด EOD ได้เข้าตรวจสอบเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
นายศิริชัยกล่าวว่า ตนเชื่อว่าในพื้นที่อำเภอกาบเชิงน่าจะมีจรวด BM-21 ของเขมรตกลงมาไม่น้อยกว่า 100 ลูก เพราะยังมีอีกหลายตำบลของอำเภอกาบเชิงที่ชาวบ้านยังไม่พบ และยังไม่มีการเก็บกู้เพื่อทำลาย ตนมีความเป็นห่วงชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งเตือนและให้ทุกครัวเรือนเฝ้าระวังในเรื่องนี้ให้มากที่สุด
“ในเรื่องของการเยียวยารายได้ของชาวบ้านและเยียวยาสภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากเหตุปะทะกันที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด รวมทั้งบ้านเรือนราษฎรที่ถูกระเบิดทำลายด้วย เพราะชาวบ้านขาดรายได้ ไม่มีบ้านเรือนจะพักอาศัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านให้เร็วที่สุด” นายศิริชัยกล่าว