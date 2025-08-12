ผบช.น.นำ รอง ผบช.น.ทำบุญถวายพระราชกุศลและถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 2568

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะ รอง ผบช.น., คณะแม่บ้าน ตำรวจ บช.น., ผบก.ในสังกัด บช.น. หรือผู้แทน, ผบก.อก.บช.น., รอง ผบก.อก.บช.น., ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568