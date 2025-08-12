‘บิ๊กก้อง’ มอบรางวัล ยกย่องผลงานเยาวชน ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ‘ราชานักบิน ปกครองแผ่นดินด้วยหัวใจ’
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีไม้ หัวข้อ “ราชานักบิน ปกครองแผ่นดินด้วยหัวใจ”
กิจกรรมนี้ พล.ต.ท.จิรภพมอบหมายให้ทีมสื่อสารองค์กร ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 73 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประกอบกับต้องการให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ และค้นหาข้อมูลอันเกี่ยวกับแนวคิด เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพทางด้านวิศวกรรมการบิน และอากาศยาน ที่ทรงนำความรู้ด้านการบินมาใช้ในพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งความมุมานะ กล้าหาญ เปี่ยมด้วยเมตตา