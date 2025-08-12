ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูง 8 ชั้น ย่านรามคำแหง เร่งอพยพลูกบ้านออกจากตึก
เมื่อเวลา 13.51 น. วันที่ 12 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ซอยรามคำแหง 52/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
เวลา 13.54 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 8 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 7 มีกลุ่มควันและแสงเพลิง เบื้องต้นอยู่ระหว่างอพยพประชาชนภายในอาคารลงสู่พื้นล่าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ต่อมา เวลา 14.06 น. เบื้องต้นเพลิงลุกไหม้เสียหายจำนวน 1 ห้อง ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เวลา 14.07 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างและผู้ได้รับบาดเจ็บ อพยพประชาชนลงสู่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ