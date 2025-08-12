ทภ.2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ทหารเหยียบกับระเบิด เขตอธิปไตยไทย เจ็บ 1 นาย

ทภ.2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารเหยียบกับระเบิด เขตอธิปไตยไทย เจ็บ1นาย ขอ ปชช. พบ วัตถุระเบิด แจ้งเจ้าหน้าที่เก็บกู้
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม เมื่อเวลา 09.10 น. กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่ 2610 ได้จัดกำลังพลลาดตระเวนเส้นทางบริเวณจุบตะโมก พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และป้องกันมิให้เกิดการรุกล้ำอธิปไตย ระหว่างลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทาง กำลังพลได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ในอาณาเขตอธิปไตยของไทย สันนิฐานเบื้องต้นจากเศษชิ้นส่วนที่พบในที่เกิดเหตุ คาดว่าจะเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN 2 โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีจำนวน 1 นาย คือ สิบเอก ธีรพล เพียขันที ได้รับบาดเจ็บ ขาซ้ายขาด ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินงานด้านจิตอาสา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายภพ ภูสมปอง รอง ผวจ.อุบลราชธานี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ยังความซาบซึ้ง และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพล หาที่สุดมิได้
ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิด ได้มาให้ความรู้กับประชาชนในการสังเกตถึงความผิดปกติ ของบ้านเรือนพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย และร่องรอยวัตถุอันตราย โดยให้ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากมีการพบเห็นวัตถุคล้ายระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัย ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในทันที เพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการตรวจสอบ เก็บกู้ หรือทำลาย และขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีประกาศยืนยันความปลอดภัยโดยชัดเจน