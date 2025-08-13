ร.ร.ชายแดนเปิดวันแรก สุดเหงา น.ร.มาไม่ถึง40% เหตุผู้ปกครองยังผวาหลังทหารพรานเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด

ชายแดน เปิดเรียนวันแรก สุดเหงา น.ร.มาไม่ถึง 40% เหตุผู้ปกครองยังผวาหลังทหารพรานเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด วอนจัดการให้เด็ดขาด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ลุกลามจนเกิดการปะทะกันตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.เป็นต้นมา จนกระทั่งมีการเจราจาการหยุดยิง และมีผลหลังเวลา 24.00 น.วันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น
แต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งทางการยังไม่อนุญาตให้ประชาชนที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามจุดต่างๆชะลอการกลับบ้านเพราะเกรงว่าจะมีเหตุไม่พึงประสงค์ซ้ำซ้อนมาอีก รวมถึงโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในรัศมีความเสี่ยงจากลูกปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชาที่ยังต้องไม่อนุญาตให้เปิดเรียน ล่าสุดโรงเรียนได้ทำการเปิดเรียนวันแรกคือวันที่ 13 ส.ค.(วันนี้)
แต่บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของแต่ละโรงเรียนกลับเงียบเหงา ผู้ปกครองยังไม่กล้าให้บุตรหลานมาโรงเรียนตามปกติ เพราะยังมีความกังวนเรื่องความปลอดภัยว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายอีกหรือไม่ หันมาเตรียมข้าวของเตรียมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือน
นายปภาวิน ศาลางาม อายุ 55 ปี ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกตั้งแต่มีการปิดไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ตอนที่มีการปะทะกันวันแรก
เด็กนักเรียนที่มีประมาณ 120 คน วันนี้มีเด็กมาเรียนประมาณ 40 คนหรือไม่ถึง 40% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สาเหตุเพราะผู้ปกครองเด็กไม่กล้าให้บุตรหลานมาเรียนเนื่องจากยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ชายแดนตามที่มีการเสนอข่าวไป รวมถึงผู้นำชุมชนยังสั่งให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองยังไม่กล้าให้บุตรหลานมาโรงเรียน เนื่องจากข่าวการเหยียบทุ่นระเบิดของสิบเอก ธีรพล หรือแกละ เพียขันที ทหารพรานที่ไปรบที่แนวเขตจังหวัดสุรินทร์ และเป็นชาว อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์และเป็นคนล่าสุดที่ไปเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาด ชาวบ้านเกรงว่าจะมีความตึงเครียดตามมาอีกหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านให้ความสำคัญในการอพยพมากกว่า
ขณะที่นาง กำธร ม่วงกิติ อายุ 57 ปี ชาวบ้าน สายโท5 ใต้ ม.3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เล่าว่าตอนนี้รู้สึกกังวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน เกรงว่าหากเขมรยิงมาจะวิ่งไปรับหลานที่โรงเรียนไม่ทัน แต่หลานอยากไปจึงยอมให้ไป หลานบอกว่าถ้า ผอ.สั่งให้กลับบ้านก็จะวิ่งกลับบ้านทันทีจึงปล่อยให้หลานไปโรงเรียนวันแรกวันนี้
นางกำธร เล่าด้วยว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วหากมีคำสั่งให้อพยพไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าตั้งแต่มีการอพยพครั้งแรกเท่าที่ทราบจากญาติชาวบ้านที่สุรินทร์และศรีสะเกษ เขาเริ่มอพยพกันแล้วถึงแม้ยังไม่มีคำสั่งให้อพยพก็ตาม
สาเหตุเพราะทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดคนล่าสุดจนขาขาดทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่มั่นใจกัน ตอนนี้อยากให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย ชาวบ้านจะได้กลับมาอยู่กันอย่างมีความสุขเหมือนเดิม อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้รัฐฯเยียวยาชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพราะไม่ได้ทำงานหาเงินพอไม่ได้อยู่บ้านก็ขาดรายได้