บอร์ดประกันสังคมแจงโอนปลัดแรงงานแล้ว แต่ยังนั่งหัวโต๊ะโดยตำแหน่ง รอประกาศราชกิจจาฯ
จากกรณีที่นายสหัสวัต คุ้มคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาชน ได้ตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้โอนย้าย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้นายบุญสงค์ยังคงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อยู่นั้น
วันนี้ (13 สิงหาคม 2568) นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการฝ่ายผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคม เปิดเผยหลังการประชุมบอร์ดประกันสังคม ว่า กรณีดังกล่าวได้มีการรายงานในที่ประชุมว่า การย้ายปลัดกระทรวงฯ ยังไม่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ต้องมีกระบวนการประกาศในราชกิจจาฯ ที่ยังไม่มีกระบวนการอย่างเป็นทางการ ในวันนี้ ปลัดฯ จึงมาปฏิบัติหน้าที่ประธานบอร์ดฯ โดยตำแหน่งจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ และประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
“หากวาระที่หารือไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ก็อาจจะไม่เป็นไร แต่หากมีวาระที่มีความเกี่ยวพันด้านการลงทุน และยังมีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ถูกโยกย้าย ยอมรับว่า มีความกังวลอยู่ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานของนายบุญสงค์ ควรพิจารณาตามความเหมาะสม” นายษัษฐรัมย์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ประกันตนมั่นใจได้หรือไม่หากปลัดกระทรวงแรงงานยังปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอยู่ อาจจะไม่มีการแทรกแซงบอร์ดฯ นายษัษฐรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนนี้ต้องถามปลัดกระทรวงฯเอง เนื่องจากตนก็เป็นกรรมการคนหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าใครจะมานั่งเป็นประธาน สิ่งที่เราทำคือการยืนยันผลประโยชน์ของผู้ประกันตน และความโปร่งใส เราทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผู้ที่นั่งหัวโต๊ะจะเป็นใคร ถูกแต่งตั้งมาจากกระทรวงไหน หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราทำหน้าที่ที่เสมอต้นเสมอปลาย
เมื่อถามว่า จากการที่มีคำสั่งโอนย้ายนายบุญสงค์ ซึ่งสืบเนื่องจากการตรวจสอบการใช้งบประมาณซื้อตึก Skyy9 ถือได้ว่าเป็นบทเรียนให้กับ สปส. เปิดเผยเรื่องการใช้งบอย่างโปร่งใสหรือไม่ นายษัษฐรัมย์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าเมื่อประกันสังคมอยู่ในที่สว่าง คนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกันตนทุกคน ที่จะเห็นว่าเงินถูกใช้ไปอย่างไร คนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างวิจารณ์ถูกบ้าง ผิดบ้าง ทั้งหมดนี้คิดว่า จะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นระดับกลาง ระดับสูงหรือแม้แต่ระดับปฏิบัติการเอง ทำงานได้ง่ายขึ้นคือทำทุกอย่างให้ถูกต้อง โดยคิดว่าตัวนี้เป็นสัญญาที่ดีที่จะทำให้กองทุนประกันสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยึดเกี่ยวกับผู้ประกันตนมากขึ้น
“ขณะเดียวกัน เป็นการปิดประตูไม่ให้คนที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์ในประกันสังคม สามารถเข้ามายุ่งอะไรต่างๆได้ บางครั้งที่เห็นคนเดินเข้าออกประกันสังคม บางคนเป็นกลุ่มคนหรือภาคธุรกิจที่ใช้เงิน 3 ชาติ ก็ไม่หมด แต่กลับเข้ามาเกาะกินกับเงินของคนหาเช้ากินค่ำ ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ความช้ำใจและสะท้อนใจอย่างมาก” นายษัษฐรัมย์ กล่าวและว่า สุดท้ายมองว่า จากนี้การนำประกันสังคมมาอยู่ในที่สว่างจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เจ้าหน้าที่เองก็จะได้สบายใจ ไม่ต้องทำอะไรที่มีความเสี่ยง ส่วนผู้ประกันตนเองก็จะได้เห็นอะไรมากขึ้น