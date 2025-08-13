สกสค. รับคืนเงินและทรัพย์สินจาก ปปง. ครั้งที่ 3 กว่า 61 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ เดินทางมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อรับมอบเงินคืนจาก สำนักงาน ปปง. ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้ค่าเสียหายในคดีกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้รับความเสียหายจากการนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทเอกชน และศาลได้มีคำพิพากษา ลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดและให้ชดใช้ค่าเสียหายคืน ซึ่งการมารับเงินชดใช้คืนค่าเสียหายครั้งนี้ เป็นการรับเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 61,070,000 บาท โดยเลขาธิการ ปปง. ได้มอบหมายให้ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. และ นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้แทนส่งมอบ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต ได้ติดตามการบังคับคดีทรัพย์สินของจำเลยในคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นการได้รับเงินชดใช้คืนค่าเสียหายจากสำนักงาน ปปง. มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 73,730,260.19 บาท และครั้งที่สอง เป็นเงินจำนวน 2,104,447.50 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นจำนวนมูลค่าทั้งสิ้น 136,904,707.69 บาท