อพยพวุ่น! กลุ่มควันขโมงโรงแรม ย่านสุขุมวิท จนท.เร่งระงับเหตุ บาดเจ็บ 1 ราย

ระทึก! ควันขโมงโรงแรม ย่านสุขุมวิท จนท.เร่งระงับเหตุ อพยพผู้พักอาศัย พบหญิงบาดเจ็บ อาการสำลักควัน 1 ราย
เมื่อเวลา 05.26 น. วันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.จึงประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นอาคาร 8 ชั้นบริเวณชั้นที่ 1 ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่พบมีกลุ่มควันขโมงฟุ้งกระจายทั่ว แต่ไม่พบแสงเพลิง จึงอพยพผู้พักอาศัยและเร่งระบายควันออกทันที
เบื้องต้น จากการตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพศหญิง 1 ราย มีอาการสำลักควัน จึงปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ล่าสุดตรวจสอบแล้ว เป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องเซิร์ฟเวอร์บริเวณชั้น 1 เพียงเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร
