บิ๊กจวบตรวจสภ.เมืองพัทยา วัดผลการสร้างเครือข่ายแก้ความเดือดร้อน ป้องอาชญากรรม

บิ๊กจวบนำทีมตรวจสภ.เมืองพัทยา ประเมินผลการสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมปชช.แก้ความเดือดร้อน ป้องอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สภ.เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สรร พูลศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. , ผศ.นพดล กรรณิกา ที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติตาม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม (Stronger Together) “ พื้นที่ สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง นายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี สจ.ชลบุรี พร้อม ผู้แทนนายกเมืองพัทยา, กต.ตร., ฝ่ายปกครองท้องถิ่นข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ผู้แทน สตม., บช.ทท. , เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และคณะตรวจฯ ร่วมแลกเปลี่ยน หารือ รับฟังความคิดเห็น ได้แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน แสวงหาความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป