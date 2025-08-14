CIB รวบ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ยักยอกเงินวัด พัวพันสีกา จ่อแถลงเย็นนี้
จากกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นำทีมตำรวจ เปิดปฏิบัติการ “กอล์ฟทีม EP.1” บุกค้นเป้าหมาย 3 จุด ใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.พิจิตร และ จ.สมุทรสงคราม จับกุมนายทิวากร หรืออดีตพระมหาทิวากร เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท, นายสันติชัย ลูกศิษย์อดีตพระมหาทิวากร และอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นำตัวมาดำเนินคดี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปปป. ร่วมกับ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. จับกุมอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พัวพันสีกา ยักยอกเงินวัด โดย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. จะเป็นประธานในการแถลงข่าว เวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้ ที่ชั้น 16 บก.ปปป.
ทั้งนี้ อดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
จากนั้น พระธรรมวชิรธีรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ลาสิกขา ณ พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง เวลา 23.49 น. วันที่ 19 กรกฎาคม