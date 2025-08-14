จีน-ไทย-กัมพูชาถก 3 ฝ่าย มาริษย้ำต้องเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิด เห็นพ้องลดเฟคนิวส์
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation) หรือ MLC ครั้งที่ 10 และเข้าร่วมการหารือกับประเทศสมาชิก ณ เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2568 กล่าวว่า ตนเองได้ตอบรับคำเชิญของนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน เข้าร่วมการจิบน้ำชา และหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ไทย และกัมพูชา ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 10 ณ เมืองอันหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายมาริษ ได้แสดงความขอบคุณต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระหว่างไทย-กัมพูชาอย่างสันติ ผ่านกลไกทวิภาคีต่าง ๆ และการบังคับใช้ให้เกิดการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนของอาเซียน พร้อมยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่ไทย-กัมพูชา ต้องร่วมมือกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน โดยเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียด และฟื้นฟูความเป็นปกติสุขในพื้นที่ชายแดน ซึ่งตนเองขอขอบคุณนายหวัง อี้ สำหรับการสนับสนุนในประเด็นนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีการหารือกันในการประชุม RBC ในเร็ว ๆ นี้
นายมาริษ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในการหารือกัน ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน คือ ความจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อโซเชียล