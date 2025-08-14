สุรินทร์ เร่งซ่อมบ้านปชช. หลังถูกจรวด BM-21 ตกใส่ บาดเจ็บ 4 ราย
จากกรณี กระสุนปืนใหญ่ ที่ถูกยิงมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาชุดใหญ่ ตกลงใส่ทุ่งนาและตกลงหน้าที่บ้านพักประชาชน หมู่ 2 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของนายสมบัติ (สงวนนามสกุล) และนางไพร (สงวนนามสกุล) ได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
- ด.ช.ธนากร (สงวนนามสกุล) อายุ 2 เดือน โดนสะเก็ดระเบิดที่ตามลำตัว และศีรษะ
- ด.ช.ธนบดินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 12 ปี โดนสะเก็ดระเบิดที่ขาและนิ้วมือ
- นายพงษ์ศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขา
- น.ส.ดารารัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณนิ้วมือ
ทั้ง 4 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รักษาอาการและต่อมาปลอดภัยทั้ง 4 คน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าประมาณ 9 โมง ของวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา แรงสะเก็ดระเบิดยังทำให้ตัวบ้านได้รับความเสียหาย ทั้งผนังบ้าน ประตูหน้าต่าง หลังคาบ้าน ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ จึงต้องกางเต็นท์บริเวณด้านหลังบ้าน ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ล่าสุด นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และนายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อส.อ.สังขะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ชรบ. อปพร. และชาวบ้านจิตอาสา มาช่วยกันรื้อหลังชุดเก่าออก และทำการเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ทั้งหลัง ร่วมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้าน โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอสังขะ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าซ่อมแซมบ้านให้
นายกิตติกล่าวว่า ทางจังหวัดสุรินทร์ โดยนายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รู้สึกเป็นห่วงประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากระเบิดจนทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างมากและมีเด็กได้รับบาดเจ็บ จังหวัดสุรินทร์จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด ขอบคุณทุก ๆ หน่วยงานและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมให้การช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว
น.ส.ดารารัตน์ กล่าวว่า ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นมากแล้ว ส่วนลูกชายคือ ด.ช.ธนากร อายุ 2 เดือน ที่โดนสะเก็ดระเบิดตามลำตัว และศีรษะ ตอนนี้อาการดีขึ้นมาก ต้องขอบพระคุณคุณหมอคุณพยาบาล ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดี ส่วน ด.ช.ธนบดินทร์ อายุ 12 ปี โดนสะเก็นระเบิดที่ขาและนิ้วมือ ตอนนี้ดีขึ้นมากและสามารถไปโรงเรียนได้แล้ว ส่วนนายพงษ์ศักดิ์ อายุ 32 ปี โดนสะเก็ดระเบิดที่บริเวณต้นขาอาการดีตามลำดับ
ปัจจุบันนี้ลำบากเพียงแค่เรื่องที่หลับนอนที่นอนเท่านั้น เพราะหลังคาบ้านรั้วจากแรงระเบิด เวลาฝนตกเลยไม่มีที่หลับนอน ก็เลยขอยืมเต็นท์ทางหมู่บ้าน และ อบต.บ้านชบ มากางนอนเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไปก่อน
น.ส.ดารารัตน์ กล่าวว่า วันนี้ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางจังหวัดสุรินทร์ลงมาช่วยเหลือทุกอย่าง จัดมุงหลังคาและซ่อมแซมบ้านให้ใหม่ ตนและครอบครัวกราบขอบคุณเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ปลัดอำเภอสังขะ เจ้าหน้า อบต.บ้านชบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ชุด.ชรบ ชุด.อปพร อสม. แล้วพี่น้องจิตอาสาทุกๆท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาช่วยเหลือทุกอย่าง ตนขอกราบขอบคุณทุกๆท่านมาก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สโมสรทีมไทยลีก 1-2 เฮ! สมาคมฯ จ่ายเงินสนับสนุนงวดแรก ก่อนเปิดฤดูกาล 2568/69 เรียบร้อยแล้ว
- สหัสวัต ชงตัดงบพัฒนาเว็บ ก.แรงงาน เกือบ 20 ล้าน อึ้งมีรูปผู้หญิงโชว์หรา แต่ไม่เป็นข่าว เหตุไร้คนคลิก
- มาสด้าประกาศสนับสนุนสวาทแคทต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เปิดตัวสโมสรฯ นักเตะ ชุดแข่งขัน พร้อมลุยศึกไทยลีก
- วุ่นกลางดึก ถกงบมท. ‘พนม’ โร่แจง หลัง ‘กรวีร์’ ปูดชื่อ พ. ถือโพยเข้าห้องอนุกมธ. ตัดงบ 1.4 พันโครงการ