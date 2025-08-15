คุมตัวฝากขัง ทิดสฤษฏิ์-สีกาน้ำหวาน ตร.ค้านประกัน หวั่นยุ่งเกี่ยวหลักฐาน ยังให้การปฏิเสธ

ปปป.ส่งตัวทิดสฤษฏิ์-สีกาน้ำหวาน ฝากขังศาลทุจริตฯ พร้อมคัดค้านประกันตัวด้วย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ต.อ.ศาณุวงศ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. สั่งการให้พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปปป. นำตัวนายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรือพระธรรมวชิรธีรคุณ อายุ 67 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และนางสาวภูธินี กวินพิศาล หรือสีกาน้ำหวาน อายุ 57 ปี ผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ออกจากห้องขังของกองปราบปราม เพื่อนำตัวไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง เพื่อขอฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองเป็นผัดแรก
รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันนี้ผู้ต้องทั้งสองยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิม หลังจากถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา (14 สิงหาคม) ระหว่างนำตัวขึ้นรถไปส่งศาล ทั้งสองยังไม่ยอมตอบคำถามใดๆ อีกด้วย ส่วนการสอบปากคำนั้น มีรายงานว่าผู้ต้องหาขอให้การปฏิเสธ โดยการฝากขังนั้นทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการยื่นประกันตัวด้วย เนื่องจากอาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
