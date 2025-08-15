ด่วน! พบศพ พลทหารรัฐภูมิ หลบหนีจากแนวหน้า ก่อนยิงชาวบ้านเจ็บ คาดปลิดชีพตัวเองในป่า

ด่วน พบศพ พลทหาร คลุ้มคลั่ง หนีออกจากค่าย กระหน่ำยิง 12 นัด กระสุนถูกชาวบ้านเจ็บ 2 ปลิดชีพตัวเองในป่า
จากกรณี พลทหารรัฐภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง ทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
หลังก่อเหตุ พลทหารรัฐภูมิได้หลบหนีออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง โดยกองทัพบกขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยหลังจากพบตัว เจ้าหน้าที่ใช้เวลากดดันนานเกือบ 10 ชั่วโมง
ล่าสุด เวลาประมาณ 10.40 น. พบตัวแล้ว อยู่ในป่าทิศตะวันออก ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ 150 เมตร พบว่าเสียชีวิตแล้ว คาดว่ายิงตัวเองตั้งแต่เมื่อคืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พร้อมกับเชิญตัวพ่อของพลทหารรัฐภูมิเข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้ว
ส่วนปมเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่กล่าวว่า “ในสภาวะสงคราม มีเรื่องความเครียดในสนามรบอยู่แล้ว” และเหตุการณ์ปะทะที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของกำลังพลแนวหน้าอย่างแน่นอน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง พร้อมสั่งการให้ทีมแพทย์และพยาบาลเข้าประเมินสุขภาพจิตของกำลังพล โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต