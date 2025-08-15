ด่วน! ศาลไม่ให้ประกัน ทิดสฤษฏิ์-สีกาน้ำหวาน นอนคุก เหตุโทษสูง กลัวหลบหนี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอฝากขังครั้งแรก นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ ผู้ต้องหาที่ 1 และน.ส.ภูธินี กวินพิศาล ผู้ต้องหาที่ 2
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-26 ส.ค.นี้
โดยผู้ต้องหาทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ทรัพย์ที่กระทำผิดมีเป็นจำนวนมาก อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจ หากปล่อยตัวชั่วคราว อาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอาจหลบหนีได้ อีกทั้งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองด้วย