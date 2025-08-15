รวบ 2 ตำรวจปทุมธานี พัวพันค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์ 35 ล้านบาท

ตำรวจ ปส.2 ขยายผลจับ 2 ตำรวจนอกแถว พัวพันเครือข่ายยาเสพติด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ม.ค.68 ตำรวจ บก.ปส.2 ร่วมกับ บก.ขส.บช.ปส. จับกุมกลุ่มพักยาเสพติดในพื้นที่ชั้นใน โดยลักลอบลำเลียงมาจาก จ.เลย เครือข่าย นายธีรยุทธ (สงวนนามสกุล) หรือเบียร์ จำนวน 2 คน คือ นายกตกร (สงวนนามสกุล) และ น.ส.พัตรา (สงวนนามสกุล) พร้อมยาบ้า 3,000,000 เม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-X สีขาว ได้ที่บ้านพัก พื้นที่ หมู่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
จากการสืบสวนขยายผล สามารถรวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับกลุ่มเครือข่ายอีก 5 ราย คือ
- นายธีรยุทธ (สงวนนามสกุล) หรือเบียร์ ผู้สั่งการ มีหมายจับ/หลบหนี
- นายวงคกรา (สงวนนามสกุล) ผู้จัดหายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าประเทศ มีหมายจับ/หลบหนี
- นายปัญญา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 110/2568 ลง 10 ก.พ. (จับกุมตัว)
- น.ส.อัญมณี (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 111/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว)
- นายภัทรพงศ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 112/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว)
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ยักย้าย ถ่ายโอนเงินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวอีกหลายราย โดยสามารถจับกุมตัวได้แล้ว 2 ราย คือ นายกฤษดาและนายสุรศักดิ์ นอกจากนี้ บก.ปส.2 ได้ตรวจสอบพบว่า มีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินสดที่ถอนออกจากบัญชียาเสพติดของของนายกฤษดา จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับ จำนวน 2 ราย
ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 ได้บูรณาการ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส.และ บช.ภ.1 เข้าควบคุมตัว
1.ร.ต.ท.วีรกานต์ (สงวนนามสกุล) รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
2.ส.ต.อ.ยุรนันท์ (สงวนนามสกุล) ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงินโดยโอน หรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมูลฐาน”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสามารถยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้ ครั้งที่ 1 มูลค่า 11,420,000 บาท, ครั้งที่ 2 มูลค่า 23,789,000 บาท รวมมูลค่า 35,209,000 บาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และเป็นการแสดงจุดยืนว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใด ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใส และเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ทุกชุมชนเกิดความปลอดภัยจากยาเสพติด และดำเนินการตามนโยบายหลัก 15 ข้อของ ผบ.ตร. กรณีความประพฤติไม่ดี ต้องได้รับโทษ
